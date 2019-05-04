جهاز الإسماعيلي يعتمد سياسة جديدة لتجهيز البدلاء

قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى اعتماد سياسة جديدة تقوم على تنظيم مباراة ودية عقب المواجهات الرسمية من اجل تجهيز جميع اللاعبين. اللاعبين. ويتطلع جهاز الإسماعيلى لتجهيز بدلائه وناشئيه تحسباً للاستعانة بخدمات أى منهم خلال الفترة المقبلة. ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندرى فى الخامسة من مساء غد الأحد بملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر ضمن منافسات دور ال 8 ببطولة كأس مصر.

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