شاهد.. بايرن ميونيخ يضرب هانوفر ويخطو نحو تحقيق الدوري الألماني

اقترب بايرن ميونيخ من حسم لقب الدوري الألماني عقب تغلبه على هانوفر بثلاثة أهداف مقابل هدف، وذلك في المباراة التي أقيمت مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الثانيةوالثلاثون من المسابقة.
وسجل أهدف بايرن ميونيخ كل من ليفاندوفسكي وغوريتسكا وفرانك ريبيري في الدقائق 27، 40، 84، بينما سجل
ويصدر بايرن ميونيخ ترتيب الدوري الألماني برصيد 74 نقطة، فيما يحل بوروسيا دورتموند وصيفًا برصيد 69 نقطة، ويتبقي جولتين فقط على انتهاء المسابقة.
شاهد أهداف المباراة :
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