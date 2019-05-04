رياضة | هارڤي إليوت يدخل تاريخ البريميرليج عبر بوابة ولفرهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هارڤي إليوت يدخل تاريخ البريميرليج عبر بوابة ولفرهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح فريق ولفرهامبتون في تحقيق الفوز على فريق فولهام، بنتيجة هدف نظيف في المباراة التي جمعت بين الفريقين، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأصبح هارڤي إليوت لاعب فولهام أصغر لاعب يشارك بتاريخ البريميرليج (16 عام و30 يوم)، وذلك بعد مشاركته كبديل بالدقيقة 88 أمام وولفرهامبتون.

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يذكر أن فريق فولهام قد هبط إلى التشامبيونشيب هذا الموسم، وذلك بعد صعوده في الموسم الماضي، ولم ينجح في تثبيت اقدامه بالدوري الإنجليزي الممتاز مع الكبار.