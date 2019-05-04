رياضة | ولفرهامبتون يتخطى فولهام ووست هام يصعق ساوثهامبتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ولفرهامبتون يتخطى فولهام ووست هام يصعق ساوثهامبتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز ولفرهامبتون على فولهام بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمعهما السبت ضمن مواجهات الجولة الـ37 بالدوري الإنجليزي.

يدين الذئاب بالفضل في اقتناص النقاط الثلاث للمدافع البلجيكي الشاب لياندير ديندونكير صاحب الهدف الوحيد في الدقيقة 75.

ورفع الانتصار رصيد ولفرهامبتون لـ57 نقطة في المركز السابع في المقابل، يبقى فولهام، في المركز الـ19 برصيد 26 نقطة.

Advertisements

في نفس الجولة فاز وست هام يونايتد على ساوثهامبتون بثلاثية نظيفة على الملعب الأولمبي بلندن.

حملت ثلاثية الفريق اللندني توقيع كل من المهاجم النمساوي ماركو أرناوتوفيتش، ثنائية في الدقيقتين 16 و69، والمدافع الشاب ريان فريدريكس في الدقيقة 72.

وبات رصيد الهامرز 49 نقطة في المركز الـ11 بينما تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 38 نقطة في المركز الـ16.