رياضة | رسالة مرعبة من كوتينيو قبل مواجهة ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة مرعبة من كوتينيو قبل مواجهة ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشار فيليب ‏كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني، إن في ليفربول المشجعين متحمسون للغاية لـكرة القدم، مؤكدا إنهم كانوا يوقفونه في الشارع ولم يرغبوا في الصور او التوقيع منه، ولكن لمصافحته فقط.

ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال ‏كوتينهو في تصريحات صحفية :"عندما تكون ذاهب للملعب في الانفيلد تشعر بالسعادة الكبيرة، ويمكنك سماع صراخ الجماهير بشكل متناغم وعالي مما يمنحك الشعور بالرعب".

وتابع : "‏من الصعب وصف ملعب الانفيلد بـ الكلمات، وفقط الأشخاص الذين كانوا هناك يعرفون ما يمكن أن تنتج عنه العواطف والافراح".