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رياضة | رسالة مرعبة من كوتينيو قبل مواجهة ليفربول

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أشار فيليب ‏كوتينيو لاعب  الإسباني، إن في ليفربول المشجعين متحمسون للغاية لـكرة القدم، مؤكدا إنهم كانوا يوقفونه في الشارع ولم يرغبوا في الصور او التوقيع منه، ولكن لمصافحته فقط.

ونجح فريق برشلونة في تحقيق الفوز على فريق ليفربول، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الكامب نو، ضمن منافسات دور النصف نهائي من بطولة .

وقال ‏كوتينهو في تصريحات صحفية :"عندما تكون ذاهب للملعب في الانفيلد تشعر بالسعادة الكبيرة، ويمكنك سماع صراخ الجماهير بشكل متناغم وعالي مما يمنحك الشعور بالرعب".

وتابع : "‏من الصعب وصف ملعب الانفيلد بـ الكلمات، وفقط الأشخاص الذين كانوا هناك يعرفون ما يمكن أن تنتج عنه العواطف والافراح".

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