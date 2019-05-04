رياضة | دكرنس يتعادل مع بدواي ويصعد للقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دكرنس يتعادل مع بدواي ويصعد للقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن فريق دكرنس من حجز بطاقة التأهل والعبور لدورى القسم الثاني، بعدما تعادل مع ضيفة شبان بدواى، بهدف لمثله ضمن مباريات الجولة العاشرة والختامية بالمجموعة الثالثة بدورة الترقى والذى يصعد بدكرنس مباشرة لدورى القسم الثانى .

دكرنس بقيادة مصطفى مرعى بدأ المباراة بتشكيل مكون من : أسامه نجيب-عادل ادهم-محمود أكمل-محمد موافي-أمير بلبول-متولي حافظ-اسلام قوره-طارق سعد-احمد لويزا-صامويل اوسو-وليد الحصري

بينما بدواى بقيادة محمد المحالى بدأ المباراة بتشكيل مكون من :محمد ميشو-عبدالحميد عمار-على جمعه-رامى البيلى-وائل السعدنى-إسلام كامل-وسام جلال-عبدالجيد صديق-أحمد حسين-عبدالعزيز سليمان-نادرالسيد-أحمد إبراهيم .

بدأت الخطورة الحقيقية على مرمى شبان بدواى مع الدقيقة 24 بعدما إرتقى صامويل أوسو مهاجم دكرنس لعرضية خطيرة من الجبهة اليسرى ليبعدها محمد ميشو حارس مرمى شبان بدواى لتجد وليد الحصرى الذى سدد كرة ضعيف لتصل سهلة لأحضان حارس بدواى .

المباراة توقفت قرابة العشر دقائق نظرا لإصابة محمد ميشو حارس مرمى شبان بدواى ليتم إستبداله بالحارس البديل إسلام محمود لعدم قدرته على إستكمال المباراة .

الدقيقة 28 شهدت عرضية جديدة من اللاعب أحمد لويزا لاعب الجناح الأيمن بدكرنس ليلتقطها الحارس البديل إسلام محمود دون أى تدخل لمهاجمى دكرنس .

الدقيقة 34 شهدت الفرحة الأولى لجماهير دكرنس بعدما تمكن محمود أكمل من تسجيل أولى الأهداف لفريقه بعدما إرتدت الكرة من عارضة مرمى شبان بدواى لتجد محمود أكمل والذى أسكنها شباك المرمى الخالى من حارسه .

بعد الهدف تقدم لاعبو بدواى والذى كانوا قريبين من إدراك التعادل من تسديدة قوية علت عارضة دكرنس بقليل .

الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل من الضائع شهدت أخطر فرص دكرنس بعدما إستغل وليد الحصرى خطأ مدافع بدواى ليجد نفسه مواجها للمرمى تماما ليضع الكرة بغرابة خارج حدود المرمى ليضيع فرصة الهدف الثانى لأصحاب الضيافة لتمر الدقائق المتبقية من زمن الوقت بدل الضائع دون جديد على مستوى النتيجة ليطلق طارق مجدى حكم اللقاء صافرته معلنا نهاية الشوط الأول بتقدم دكرنس بهدف دون مقابل .

الشوط الثانى بدأ بتصويبة قوية لمهاجم دكرنس وليد الحصرى مرت أعلى العارضة بقليل مع الدقيقة الخامسة فى تهديد أول على مرمى الضيوف بالشوط الثانى .

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الدقيقة 14 شهدت تصويبة جديدة لأبناء دكرنس بعدما سدد أحمد لويزا تصويبة قوية ولكن جاءت بعيدة تماما عن مرمى شبان بدواى .

الدقيقة 33 شهدت أخطر وأجمل فرص شبان بدواى بعدما إرتدت كرة من مدافعى دكرنس ليقابلها نادر السيد بتسديدة صاروخية مرت أعلى مرمى أسامة نجيب حارس مرمى دكرنس .

الدقيقة 39 شهدت توغل من اللاعب أحمد حسين من وسط الملعب الذى سدد كرة ضعيفة بعيدة تماما عن المرمى .

الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع يفاجئ عبدالحميد صديق جماهير دكرنس بهدف قاتل بعدما إرتقى لعرضية من الجهة اليمنى ليقابلها برأسية قوية تسكن شباك أسامة نجيب ليدرك بدواى التعادل .

الدقائق المتبقية حاول لاعبو بدواى إدراك هدف الفوز والتأهل للممتاز ب ولكن لم تسفر الدقائق المتبقية عن أى جديد لينتهى اللقاء بتعادل إيجابى بهدف لمثله ليصعد بدكرنس ليرافق بيلا لدورى القسم الثانى الموسم المقبل .

أدار المباراة طاقم تحكيم مكون من طارق مجدى حكم ساحة , هانى خيرى مساعد أول , شريف عبدالله مساعد ثانى.

ترتيب فرق المجموعة عقب نهاية دورة الترقى

1- بيلا 17 نقطة

2- دكرنس 13 نقطة

3- شبان بدواى 11 نقطة

4- الحرية 8 نقاط

5- مياه البحيرة 5 نقاط