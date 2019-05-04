رياضة | بالأسماء.. استبعاد ١٥ لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة النجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. استبعاد ١٥ لاعبا من قائمة الأهلي لمواجهة النجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استبعد مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، ١٥ لاعبا من قائمة فريقه لمواجهة النجوم غدا الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

واستبعد لاسارتي كلا من :-

محمد محمود وعمرو جمال وأحمد علاء وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير للإصابة، وأحمد حمودي وأحمد الشيخ ومحمد شريف ومروان محسن وإسلام محارب وباسم علي ومحمد نجيب وناصر ماهر وحسام عاشور ومحمود وحيد لوجهة نطر فنية.