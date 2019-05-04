رياضة | تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل صفقة ريال مدريد الجديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحافية في إسبانيا أن نادي ريال مدريد اشترى مهاجم نادي إينتراخت فرانكفورت الألماني، الصربي لوكا يوفيتش، والذي تتنافس على ضمه العديد من النوادي الأوروبية.

وبحسب صحيفة ايه إس الإسبانية الرياضية، سيدفع النادي "الملكي" 60 مليون يورو مقابل توقيع لاعب المنتخب الصربي عقداً مع الفريق يمتد ستة أعوام.

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وأوضحت الصحيفة أن النادي الألماني سيحصل على 48 مليون يورو من هذا المبلغ، و ستذهب 12 مليون يورو إلى خزينة نادي بنفيكا لشبونة البرتغالي، النادي السابق ليوفتيش (21 عاماً).

وأضافت الصحيفة أنه في حال أكد مسؤولو نادي فرانكفورت الانتقال على النحو المذكور، فإنهم سيكونون بذلك حققوا صفقة رابحة للغاية مع يوفيتش، إذ أن نادي فرانكفورت كان فَعَّل قبل أكثر من أسبوعين بند الشراء المنصوص عليه، في عقد استعارة يوفيتش من بنفيكا وضم اللاعب إليه حتى نهاية يونيو (حزيران) 2023، ولم يفصح النادي عن قيمة صفقة ضم يوفيتش لكنها يُعْتَقَد أنها بلغت نحو سبعة ملايين يورو.

وكان يوفيتش انتقل إلى فرانكفورت من بنفيكا لشبونة على سبيل الإعار صيف عام 2017، وسجل الموسم الماضي ثمانية أهداف في 22 مباراة في الدوري الألماني، فيما ارتفعت حصيلة أهدافه الموسم الحالي إلى 17 هدفاً في البوندسليغا، وتسعة أهداف في بطولة دوري أبطال أوروبا، ما رفعه أسهمه السوقية بشكل كبير.