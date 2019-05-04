رياضة | بعد تأهل الترجي والوداد.. حكاية 13 نهائي عربي لبطولة دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهل الترجي والوداد.. حكاية 13 نهائي عربي لبطولة دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق الترجي التونسي إلي المباراة النهائية لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تجاوز عقبة مازيمبي الكونغولي في الدور نصف النهائي للبطولة الإفريقية، بعدما فاز عليه بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وضرب الترجي موعدًا ناريًا في نهائي دوري الأبطال مع فريق الوداد المغربي والذي تأهل على حساب فريق ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، بعدما تفوق عليه بنتيجة 2-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي للبطولة.

وسيكون هذا النهائي العربي الثالث على التوالي والـ14 في تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث سبق وأقيمت 13 قمة عربية خالصة في المباراة النهائية للبطولة القارية منذ انطلاقها عام 1964:

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" في هذا التقرير تاريخ النهائيات العربية في بطولة دوري أبطال أفريقيا:-

- 1987:

أول نهائي عربي لبطولة دوري أبطال أفريقيا كان عام 1987 وجمع فريقي الأهلي المصري والهلال السوداني، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي، بينما فاز المارد الأحمر في لقاء الإياب وتوج باللقب القاري.

- 1989:

تقابل الرجاء المغربي مع مولودية وهران الجزائري في نهائي دوري أبطال أفريقيا 1989، وتبادل الفريقين الفوز في مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 1-0، ليتم اللجوء لركلات الترجيح والذي حسمها بطل المغرب بنتيجة 4-2 وتوج باللقب.

- 1992:

ضرب الهلال السوداني موعدًا مع الوداد المغربي في نهائي البطولة الإفريقية عام 1992، وفاز بطل المغرب 2-0 في الدار البيضاء، وتعادل الفريقين سلبيًا في أم درمان، وتوج الوداد باللقب القاري.

- 1994:

التقي الزمالك المصري مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال أفريقيا، وتعادل الفريقين سلبيًا في القاهرة قبل أن يفوز الترجي في لقاء الإياب بنتيجة 3-1 في تونس وتوج باللقب الأفريقي لأول مرة في تاريخه.

- 1999:

تقابل الترجي التونسي مع نظيره الرجاء المغربي في النهائي الافريقي عام 1999، وانتهت مباراتي الذهاب والإياب بالتعادل السلبي، قبل أن يحسم بطل المغرب اللقب لصالحه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

- 2002:

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تقابل الزمالك المصري مع الرجاء المغربي عام 2002 في نهائي دوري أبطال افريقيا، وتعادل الفريقين سلبيًا في الدار البيضاء، قبل أن يفوز الزمالك بهدف نظيف في القاهرة سجله "تامر عبد الحميد"، وهذا هو اللقب الأفريقي الأخير للفارس الأبيض.

- 2005:

التقي الأهلي المصري مع النجم الساحلي التونسي في نهائي دوري الأبطال عام 2005، تعادل الفريقين سلبيًا في سوسة، قبل أن يفوز المارد الأحمر بثلاثية نظيفة في القاهرة وتوج باللقب الافريقي.

- 2006:

تقابل الاهلي مع الصفاقسي التونسي في النهائي الأفريقي عام 2006، وتعادل الفريقين 1-1 في لقاء الذهاب بالقاهرة، قبل أن يفوز الاهلي بهدف "أبوتريكة" الشهير في لقاء الإياب بتونس وتوج باللقب القاري.

- 2007:

تجدد اللقاء بين الأهلي والنجم الساحلي في نهائي دوري أبطال أفريقيا عام 2007، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل السلبي بدون أهداف، قبل أن يفوز بطل تونس بنتيجة 3-1 وتوج باللقب.

- 2011:

تقابل الوداد المغربي مع الترجي التونسي في نهائي عام 2011، وحسم التعادل السلبي نتيجة لقاء الذهاب، قبل أن يفوز الترجي بهدف نظيف في لقاء الإياب وتوج باللقب القاري.

- 2012:

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في النهائي الأفريقي عام 2012، وتعادل الفريقين في الإسكندرية 1-1، وفاز الأهلي 2-1 في رادس وتوج باللقب القاري.

- 2017:

الأهلي تقابل مع الوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا عام 2017، وانتهي لقاء الذهاب بالتعادل 1-1 بالإسكندرية، قبل أن يفوز الوداد 1-0 في لقاء الإياب وتوج باللقب.

- 2018:

تقابل الأهلي مع الترجي التونسي في نهائي النسخة الماضية من البطولة، وفاز الأهلي 3-1 في لقاء الذهاب بالقاهرة، قبل أن يخسر بثلاثية نظيفة في تونس ليتوج الترجي بلقب البطولة.