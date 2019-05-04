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رياضة | أهداف مباراة - بايرن ميونخ 3 × 1 هانوفر

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بايرن ميونخ 3 × 1 هانوفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بورنموث

0

x
13:30

0

توتنهام هوتسبير

وست هام يونايتد

-

x
16:00

-

ساوثهامتون

كارديف سيتي

-

x
18:30

-

كريستال بالاس

نيوكاسل يونايتد

-

x
20:45

-

إسبانيول

-

x
16:15

-

أتلتيكو مدريد

ديبورتيفو ألافيس

-

x
18:30

-

ريال سوسييداد

سيلتا فيغو

-

x
20:45

-

كييفو فيرونا

-

x
18:00

-

سبال

أودينيزي

-

x
20:30

-

انتر ميلان

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الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

-

x
15:30

-

هانوفر 96

فولفسبورج

-

x
15:30

-

نورنبيرغ

بوروسيا مونشنغلادباخ

-

x
15:30

-

هوفنهايم

فيردر بريمن

-

x
18:30

-

بوروسيا دورتموند

الدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان

-

x
17:00

-

نيس

بوردو

-

x
20:00

-

أنجيه

ستاد ريمس

-

x
20:00

-

نيم أولمبيك

دوري أبطال أفريقيا

مازيمبي - جمهورية الكونجو

0

x
15:00

0

الترجي الرياضي - تونس

ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا

0

x
15:00

0

الوداد الرياضي - المغرب

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