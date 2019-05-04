رياضة | أهداف مباراة - بايرن ميونخ 3 × 1 هانوفر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - بايرن ميونخ 3 × 1 هانوفر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
بورنموث
0
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13:30
0
توتنهام هوتسبير
وست هام يونايتد
-
x
16:00
-
ساوثهامتون
كارديف سيتي
-
x
18:30
-
كريستال بالاس
نيوكاسل يونايتد
-
x
20:45
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إسبانيول
-
x
16:15
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أتلتيكو مدريد
ديبورتيفو ألافيس
-
x
18:30
-
ريال سوسييداد
سيلتا فيغو
-
x
20:45
-
كييفو فيرونا
-
x
18:00
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سبال
أودينيزي
-
x
20:30
-
انتر ميلان
الدوري الألماني
بايرن ميونيخ
-
x
15:30
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هانوفر 96
فولفسبورج
-
x
15:30
-
نورنبيرغ
بوروسيا مونشنغلادباخ
-
x
15:30
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هوفنهايم
فيردر بريمن
-
x
18:30
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بوروسيا دورتموند
الدوري الفرنسي
باريس سان جيرمان
-
x
17:00
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نيس
بوردو
-
x
20:00
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أنجيه
ستاد ريمس
-
x
20:00
-
نيم أولمبيك
دوري أبطال أفريقيا
مازيمبي - جمهورية الكونجو
0
x
15:00
0
الترجي الرياضي - تونس
ماميلودي صن داونز - جنوب أفريقيا
0
x
15:00
0
الوداد الرياضي - المغرب