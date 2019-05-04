رياضة | زيدان يتحدث عن مجزرة ريال مدريد.. ويحسم الجدل حول الصفقة الكبري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتحدث عن مجزرة ريال مدريد.. ويحسم الجدل حول الصفقة الكبري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، إن الكثير من لاعبي الفريق سيستمرون مع "الملكي" الموسم المقبل، رغم إحداث بعض التغييرات.

وصرح زيدان في مؤتمر صحافي عشية استضافة فياريال بملعب سانتياغو بيرنابيو في الجولة 36 من الدوري الإسباني: "ستحدث تغييرات هنا لكن سيبقى الكثيرون".

وحث زيدان لاعبيه على عدم فقدان الحماس في آخر ثلاث مباريات بالموسم خاصة بعد الهزيمة بهدف نظيف أمام رايو فايكانو الجولة الماضية قائلاً: "لن نفقد الرغبة في لعب كرة القدم، الموسم ينتهي لكن على اللاعبين أن يفكروا في الموسم المقبل.. سنحاول غداً الخروج بنتيجة جيدة".

وابرز زيدان رغبته في الفوز بملعب سانتياغو برنابيو، وأشار إلى أنه "سيحاول أن يجعل جمهور الريال فخوراً بجميع لاعبيه".

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وقال زيدان: "واجهنا صعوبات.. الموسم كان معقداً، وعلى الأقل نود غداً أن نقدم مباراة جيدة.. فياريال يلعب على البقاء بدوري الدرجة الأولى ويأتي برغبة في تقديم مباراة جيدة والخروج بنتيجة لصالحه لذا علينا أن نستعد.. جميع الخصوم يريدون الإضرار بريال مدريد وتزداد رغبتهم عندما يكون لديهم ما يلعبون من أجله".

وعن اللاعب الويلزي غاريث بيل، قال زيدان: "بيل عليه أن يتدرب ويلعب، على الجميع أن يدرك المسؤولية الملقاة على عاتقهم، بعدها أنا اقرر من يلعب ومن يجلس على مقاعد البدلاء.. سنرى ما سنفعله غداً.. انتظر الأفضل من الجميع".

وتحدث زيدان عن احتمالية ضم الفرنسي بول بوغبا، وقال: "بعيداً عن أني أعرف بوغبا، فأنا لا أريد أن أخوض في هذا الأمر الآن.. بوغبا لاعب مانشستر يونايتد وفي نهاية الموسم سنرى ما سيحدث ومن سيرحل ومن سيأتي، لم أقل أن بوغبا سيأتي ولن أقول هذا حتى تحسم الأمور".

وحول الهزيمة امام رايو فايكانو والتعادل قبلها سلبياً أمام خيتافي قال زيدان: "في خيتافي لعبنا جيداً وافتقدنا للهدف.. وفي فاييكاس لم نلعب جيداً ولم يعجبني الفريق.. الآن لدينا مباراة جديدة ونتحمل مسؤولية ارتداء قميص الريال.. علينا أن نكون إيجابيين".