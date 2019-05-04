رياضة | برشلونة يرد على أنباء ضم دي ليخت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يرد على أنباء ضم دي ليخت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد خوردي ميستري نائب رئيس نادي برشلونة، على شائعات التفاوض مع ماتياس دي ليخت مدافع أياكس أمستردام وذلك من أجل ترميم خط دفاع البارسا بدايةً من الموسم المقبل.

وأكد ميستري في تصريحاته عبر شبكة "سكاي سبورت": "لا أعرف لماذا يقول الناس ذلك لأنه لم يتم التعاقد مع دي ليخت حتى هذه اللحظة".

وتابع حديثه: "بيكيه واحد من أفضل المدافعين في العالم إن لم يكن الأفضل، وبعد ذلك لدينا لينجليت وصامويل أومتيتي وتعاقدنا مع توديبو".

وأضاف: "نحن نملك مدافعين من الطراز العالي ولكن فيما يخص دي ليخت، عندما ينتهي الموسم سوف نتحدث مع الإدارة الرياضية عن الموسم الجديد".