رياضة | مهام خاصة لـ محمد إبراهيم في الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهام خاصة لـ محمد إبراهيم في الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

منح السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك مهام خاصة لمحمد إبراهيم لاعب الفريق قبل لقاء النجم الساحلي غدا الأحد في إياب الدور نصف النهائي للكونفدرالية.

مدرب الزمالك طلب من إبراهيم بقيادة اجتماعات منفردة مع اللاعبين لتحفيزهم والشد من آزرهم قبل لقاء الغد ورفع معنوياتهم وخاصة العناصر الشابة.

وتحدث جروس مع إبراهيم وأكد له أن مهمته هي الحديث مع العناصر قليلة الخبرة داخل الفريق وإزالة الرهبة عنها.