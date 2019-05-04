رياضة | سيلتيك يتوج بلقب الدوري الإسكتلندي لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيلتيك يتوج بلقب الدوري الإسكتلندي لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توج سيلتيك بلقب الدوري الإسكتلندي لكرة القدم للموسم الثامن على التوالي بعدما تغلب على أبردين صاحب المركز الثالث 3-0 اليوم السبت.

وسجل الأهداف الثلاثة لسلتيك، ميكائيل لوستيغ وغوزو سيمونوفيتش وأودسون إدوارد.

وقبل جولتين من نهاية المنافسات، رفع سيلتيك رصيده في الصدارة إلى 84 نقطة بفارق 12 نقطة أمام أقرب منافسيه غلاسكو رينجزر.

وتوج سيلتيك بذلك باللقب رقم 50 له في تاريخ الدوري، كما حسم لقب كأس الدوري الإسكتلندي ويمكنه تحقيق الثلاثية المحلية في حالة الفوز بلقب كأس إسكتلندا حيث يلتقي في النهائي مع هارتس بعد أيام.