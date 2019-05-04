رياضة | حقيقة مفاوضات بايرن ميونيخ مع مدرب أياكس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة مفاوضات بايرن ميونيخ مع مدرب أياكس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تقارير صحفية ألمانية، حقيقة مفاوضات إدارة نادي بايرن ميونيخ مع إريك تين هاج مدرب فريق أياكس أمستردام الهولندي.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إنه لم تحدث أي مفاوضات من قبل إدارة بايرن ميونيخ مع تين هاج لتولي تدريب البافاري.
وكان هاج قد قاد أياكس لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا في مشوار تاريخي شهد لأول مرة منذ 22 عاماً فقد تمكن الفريق الذي يتكون من عناصر شابة من إقصاء ريال مدريد ويوفنتوس.
والجدير بالذكر أن تين هاج في عمل في بايرن ميونيخ كمدرب للفريق الرديف من عام 2013 إلى 2015 وذلك قبل أن يخوض تجربة مع أوتريخت في 2015 ثم تدريب أياكس في ديسمبر 2017.