شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الثالثة على التوالي.. نهائي عربي لدوري أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

نجح فريقا الترجي التونسي والوداد المغربي في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا على حساب مازيمبي الكونغولي وصن داونز الجنوب إفريقي على الترتيب.

كان الترجي قد تمكن من الفوز في جولة الذهاب على مازيمبي بهدف دون رد في المباراة التي جرت على الملعب الأوليمبي في رادس بمعرفة يوسف بلايلي.

Advertisements

وفرض الترجي التونسي التعادل السلبي على غربان مازيمبي، وهي نفس النتيجة التي انتهت بها مباراة الوداد وصن داونز أيضًا.

وكان الوداد قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف في المواجهة التي جرت في المجمع الرياضي الأمير مولاي عبدالله.

ومن المقرر أن يُقام نهائي دوري الأبطال ذهابًا في المغرب 24 مايو، على أن تكون جولة الإياب في رادس يوم 31 من الشهر ذاته.

وكان طرفا نهائي 2017 عربيًا بوجود الأهلي والوداد وحصل الفريق المغربي على البطولة، وفي 2018 كان طرفا النهائي عربيًا أيضًا بوجود الأهلي والترجي، وفي 2019 المرة الثالثة على التوالي بين الوداد والترجي.