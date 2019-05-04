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شكرا لقرائتكم الزامبي مايوكا للزمالك: لست اسطورة.. لا أحب ذلك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل رد الزامبي مايوكا على الفيلم الوثائقى الذى نشرة برنامج الزمالك اليوم على قناة المحور، خلال استضافته للمستشار مرتضي منصور، رئيس النادي، حيث كتب على صفحته عبر تويتر: "لست اسطورة.. لا احب ذلك"
وتضمن الفيلم الوثائقي ، استعراض لرؤساء الزمالك منذ نشأته ، وتسليط الضوء على نجوم القلعة البيضاء من مختلف الأجيال الكروية والذى بلغ عددهم 35 نجما ، والبطولات التي توج بها النادي محليا وأفريقيا .
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