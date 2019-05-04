شكرا لقرائتكم هنا الأهلى.. نزلة برد تغيب الشيخ.. فقرة تصويب على المرمى.. وتأهيل علاء وجمال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غاب أحمد الشيخ جناح الأهلي عن مران فريقه الجماعي المقام حاليآ على ملعب مختار التتش، والذي يأتي استعدادا لمواجهة النجوم.

ويعاني أحمد الشيخ من نزلة برد، تسببت في ابعاده عن مران الفريق الجماعية، وتأكد خروجه من قائمة الفريق أمام النجوم.

فقرة تصويب

على جانب آخر، قاد سباستيان المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي، اللاعبين في فقرة خاصة للتسديد على المرمى خلال المران المسائي الذي أقيم اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت الفقرة مشاركة كلٍّ من هشام محمد وأحمد حمودي ومروان محسن وإسلام محارب وجونيور أجايي والعربي بدر وحسام عاشور ووليد سليمان وناصر ماهر وجيرالدو وباسم علي ومحمد نجيب ومحمود وحيد ومحمد شريف.

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تأهيل علاء وجمال

واصلا عمرو جمال وأحمد علاء، لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، واصلا تنفيذ برنامجهما التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت على ملعب التتش بالجزيرة.

ويعاني عمرو جمال من الإصابة في العضلة الأمامية في حين يعاني أحمد علاء من الإجهاد في العضلة الخلفية.

محاضرة لاسارتى

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، عقد محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

وشهدت المحاضرة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بمباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء غد الأحد على استاد بتروسبورت في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويعلن لاسارتي عقب انتهاء مران اليوم، قائمة الفريق المرشحة للدخول في معسكر مغلق؛ استعدادا لخوض مباراة النجوم .

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم المقرر لها السابعة مساء غد الأحد على ستاد بتروسبورت، في إطار مباريات الدوري الممتاز.