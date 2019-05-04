شكرا لقرائتكم قائمة الأهلى لمباراة النجوم .. عودة إكرامى وياسر إبراهيم "بلا إيقاف"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي قائمة الفريق التي تدخل معسكرا مغلقا اليوم السبت، استعدادا لمواجهة النجوم غدا الأحد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 29 ببطولة الدوري. وتضم قائمة الأهلي 20 لاعبا هم: شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي، ومحمد هاني وأحمد فتحي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وعلي معلول وحمدي فتحي وهشام محمد ووليد سليمان وصالح جمعة وعمرو السولية ورمضان صبحي وحسين الشحات وجيرالدو وجونيور، أجايي ووليد أزارو وصلاح محسن. Advertisements وأكد الجهاز الإداري للأهلي أن ياسر إبراهيم حصل علي انذارين فقط وبالتالي لم يتعرض للإيقاف في مواجهة النجوم. كما عاد شريف إكرامى لقائمة الأهلى أمام النجوم، بعد أن كان تعرض لإصابة بتمزّق في السمّانة يوم 28 فبراير الماضي خلال إحدى تدريبات الأهلي.

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