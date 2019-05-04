شكرا لقرائتكم ليفانتي يكتسح رايو فايكانو برباعية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فاز ليفانتي على ضيفه رايو فايكانو 4 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم. وسجل أهداف ليفانتي خوسيه كامبانيا وروبن فيزو وجاسون ريميسيرو وإينيس بردهي في الدقائق 14 و43 و85 و الأخيرة من المباراة، فيما سجل هدف رايو فايكانو الوحيد ألفارو غارسيا في الدقيقة 71. وأهدر خوسي لويس موراليس ركلة جزاء لليفانتي في الدقيقة 30، كما شهد اللقاء طرد أدريان بلازكيز لاعب فايكانو في الدقيقة 82. ورفع ليفانتي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس عشر ليقترب بقوة من البقاء في الدوري، وتوقف رصيد فايكانو عند 31 نقطة في المركز التاسع عشر، ليقترب بقوة من الهبوط.

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