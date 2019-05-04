شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز الإسماعيلي يعتمد سياسة جديدة لتجهيز الدروايش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى للإسماعيلى اعتماد سياسة جديدة تقوم على تنظيم مباراة ودية عقب المواجهات الرسمية من أجل تجهيز جميع اللاعبين. Advertisements ويستعد الفريق لخوض مواجهة أمام الاتحاد السكندرى فى الخامسة من مساء غدا الأحد باستاد المقاولون العرب بالجبل الأخضر فى إطار مواجهات دورالــ8 ببطولة كأس مصر. ويتطلع جهاز الإسماعيلى لتجهيز بدلائه وناشئيه تحسبا للاستعانة بخدمات أى منهم خلال الفترة المقبلة.

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