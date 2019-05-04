شاهد كيف أستقبل لاعبو البحيرة منافسهم بيلا قبل ختام دورى الترسو ؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل لاعبو فريق مياه البحيرة بصعود منافسهم بيلا قبل اللقاء الذى يجمعهما الان فى الجولة العاشرة والأخيرة لمباريات المجموعة الثالثة لدورة الترقي المؤهلة للقسم الثاني . Advertisements فظهر لاعبو مياه البحيرة فى ممر شرفى واستقبلوا لاعبو بيلا بشكل رائع وصافحوهم فى مشهد لايتكرر كثيرا فى الملاعب المصرية . يدخل لقاء اليوم، فريق بيلا بقيادة عبد اللطيف الدومانى نجم الزمالك والمحلة السابق، وهو علي قمة المجموعة برصيد 14 نقطة وصعد رسميا للقسم الثانى ، بينما مياه البحيرة فى المركز الخامس والأخير برصيد 5 نقاط .

لاعبو مياة البحيرة



لاعبو مياة البحيرة

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