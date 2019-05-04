شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلى ودكرنس يصعدان لدورى القسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكتمل عقد الأندية الصاعدة لدورى القسم الثانى، بعدما حقق البنك الأهلى بقيادة عيد مرازيق الفوز اليوم على مالية كفر الزيات بهدفين مقابل للاشئ ، بينما حقق الشرقية الفوز على نجمة سيناء بثلاثة أهداف مقابل للاشئ .
بهذه النتيجة تأهل مالية كفر الزيات صاحب الصدارة برصيد 15 نقطة ، والبنك الأهلى صاحب المركز الثانى برصيد 14 نقطة .
وفى إطار مباريات مجموعة بحرى فاز بيلا على مياه البحيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف ، بينما تعادل دكرنس وشباب بداوى بهدف لمثله ليتأهل بيلا بقيادة عبد اللطيف الدومانى برصيد 15 نقطة ، وحل دكرنس بقيادة مصطفى مرعى فى المركز الثانى برصيد 13 نقطة ليصعد أيضا لدورى لقسم الثانى .
كان بترول أسيوط وشبان قنا قد تأهلا من المجموعة الأولى فى وقت سابق .
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