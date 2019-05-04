سوبر كورة.. هل ينفرد الأهلى بالقمة بعد موقعة النجوم أم ينتفض بيراميدز؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد الأهلى لخوض اختبار قوى ومواجهة لن تكون سهلة أمام النجوم فى المباراة التى ستجمعهما غدا، الأحد، من المباراة المؤجلة من الجولة 29 للدورى، وهى المباراة التى تختلف فيها طموح الفريقين، ففى الوقت الذى يطمح فيه الشياطين الحمر لتحقيق الفوز والحفاظ على تصدر الدورى، يتطلع الوافد الجديد على للدورى للتمسك بفرص البقاء فى دورى الأضواء والشهرة ورفض الدور المشرف خلال موسمه الأول وسط الكبار. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا..

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