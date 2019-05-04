متابعة عامة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد … مشاهدة مباراة ليفربول اليوم بث مباشر يلا شوت

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد بث مباشر اون لاين اليوم 04-05-2019 الدوري الانجليزي يلتقي فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح، مع منافسه فريق نيوكاسل يونايتد اليوم السبت 4 مايو في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب سان جيمس بارك، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل بدون تقطيع

وستقام المباراة بين فريق نيوكاسل يونايتد، وفريق ليفربول في الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام في الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة

بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل بدون تقطيع

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ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 91 نقطة، بينما يحل فريق نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة، ويرغب الريدز في تحقيق الفوز واستمرار منافسته على لقب البريميرليج

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