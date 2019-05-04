مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسيل اليوم السبت 4-5-2019 في الجولة 37 من الدوري الإنجليزي

يعود فريق ليفربول الإنجليزي لمواصلة مبارياته بالبريمير ليج بعدما وصلت البطولة إلى الأمتار الأخيرة حيث يحل فريق ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره نيوكاسل في التاسعة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة اليوم السبت 4 مايو 2019 في المباراة التي تقام بينهما في الجولة السابعة والثلاثين لبطولة الدوري الإنجليزي 2018-2019 وكما عودكم موقعنا يلا شوت بلس سنكون معكم في قلب الحدث نقدم لعشاق الكرة العالمية والنجم المصري محمد صلاح على تقديم خدمة مميزة لمباراة ليفربول اليوم مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت 4-5-2019 لايف في الدوري الإنجليزي.

مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسيل

يدخل ليفربول مباراة اليوم وهو قادم من هزيمة قاسية بثلاثية نظيفة أمام برشلونة في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أوروبا ويسعى فريق ليفربول لتحقيق الفوز في مباراة اليوم لمواصلة الضغط على السيتي حيث يحتل الريدز المركز الثاني برصيد 91 نقطة وتفصله نقطة وحيدة عن السيتزن المتصدر ويعتمد الألماني يورجن كلوب في مباراة اليوم على قدرات الثلاثي المرعب ماني وصلاح وفيرمينيو لمصالحة الجماهير والاستعداد بشكل جيد لمباراة الإياب أمام برشلونة ويمني جماهير الليفر النفس بتحقيق لقب البريميرليج بعد غياب 29 عاما yalla shoot plus بث مباشر مباراة ليفربول ونيوكاسل .

على الجانب الأخر يدخل فريق نيوكاسل مباراة اليوم وهو في المركز الثالث عشر برصيد 42 نقطة ويسعى الفريق لتحقيق الفوز في مباراة اليوم للتقدم في سلم الترتيب ويعول رافائيل بينيتيز على سرعات لاعبيه لتحقيق الفوز في مباراة اليوم في لقاء لن يكون سهلا على الفريقين شاهد البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم السبت 4-5-2019 لايف في الدوري الإنجليزي بث حي وسريع.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع حيث سيبدأ ليفربول مباراة اليوم بتشكيل مكون من أليسون في حراسة المرمى وفي الدفاع آندرو روبرتسون – فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – ناثانيل كلاين بينما يقود الوسط نابي كيتا – جورجينيو فينالدوم – جيمس ميلنر بينما سيقود الهجوم كلا من ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح بينما سيلعب نيوكاسل مارتن دوبرافكا في حراسة المرمى وفي الدفاع بول دوميت – فابيان شار – جمال لاسيليس – خافيير مانكويلو وفي الوسط كريستيان أتسو – كينيدي – محمد ديامي – مات ريتشي بينما يقود الهجوم أيوزي بيريز – سالومون روندون ومن المرتقب أن يتم نقل مباراة ليفربول ونيوكاسل في التاسعة الا الربع مساءا بتوقيت القاهرة العاشرة الا الربع مساءا بتوقيت مكة المكرمة الحادية عشر الا الربع مساءا بتوقيت أبو ظبي في بث حي وسريع عبر عبر قناة بي ان سبورت والتي تبث عبر تردد قمر النايل سات تردد 12245 معامل التصحيح 4/3 عمودى.