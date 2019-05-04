البث الحي لمباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز.. مباراة ليفربول اليوم يلا شوت

يحل ليفربول ضيفًا على نيوكاسل بملعب سانت جيمس بارك مساء اليوم السبت، ضمن الجولة 37 من الدوري الإنجليزي للدرجة الأولى، ليفربول يسعى لمداواة جراحة بعد السقوط أمام برشلونة بثلاثية في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، ومواصلة الصراع مع مانشستر سيتي للظفر بالدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز

المباراة ستقام في التاسعة إلا ربع 8:45 بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع 9:45 بتوقيت مكة المكرمة

القناة الناقلة ومعلق مباراة ليفربول ونيوكاسل في الدوري الإنجليزي الممتاز

قناة “Bein Sports HD2” القطرية

ويعلق على المباراة رؤوف خليف

التشكيل المتوقع لليفربول اليوم السبت في الدورى الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون.

الدفاع: روبرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

الوسط: هندرسون، فابيينو، فينالدوم.

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الهجوم: فيرمينو، صلاح، ماني.

تحدث كلوب في مؤتمر صحفي خاص بمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد، بالدوري الإنجليزي الممتاز، ونشر الموقع الرسمي لليفربول تصريحاته.

وقال كلوب: “كيتا ليس في أفضل حالاته بالتأكيد، سيغيب لمدة شهرين على الأقل، كان سيء الحظ حقًا”.

وأضاف المدرب الألماني: :”الأخبار السيئة بالنسبة لنا ولغينيا مع كأس الأمم الأفريقية القادمة”.

وأختتم كلوب: “كيتا كان في لحظة جيدة حقًا، ولكن حدث ذلك، هكذا كانت كرة القدم والحياة في بعض الأحيان”.

وكان ليفربول تعرض للهزيمة بنتيجة (3-0) في ذهاب دوري أبطال أوروبا على ملعب “كامب نو”.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء القادم بملعب “آنفيلد”.