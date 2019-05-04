موعد مباراة الأهلي والنجوم.. والقنوات الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف النجوم، نظيره الأهلي، في السابعة مساء الأحد، على استاد بتروسبورت، في المباراة المؤجلة من الجولة 29 بالدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزا مستحقا الإسبوع الماضي، على طلائع الجيش بهدفين لهدف.

ويحتل المارد الأحمر المركز الثاني في الدوري ب64 نقطة، من 28 مباراة، متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن المتصدر بيراميدز، ومتفوقا على الزمالك الثالث بنقطة.

التشكيل والغيابات

يغيب عن الأهلي كل من جيرالدو وشريف إكرامي ومحمد محمود وكريم نيدفيد وسعد الدين سمير ومحمود وحيد وحسام عاشور ومحمد هاني وعمرو جمال وإسلام محارب بسبب الإصابة، ومحمد نجيب وأحمد علاء وأحمد حمودي ومحمد شريف لأسباب فنية، ويعود الثلاثي محمد الشناوي وعمرو السولية ومروان محسن من الإيقاف.

التشكيل المتوقع للأهلي:

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الحارس: الشناوي

الدفاع: أحمد فتحي - ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- معلول

الوسط: عمرو السولية- حمدى فتحى- صالح جمعة- رمضان صبحي- حسين الشحات أو وليد سليمان

الهجوم: أزارو

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تذاع مباريات الدوري على قناتي أون سبورت، والنيل سبورت.