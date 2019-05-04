موعد مباراة الزمالك والنجم الساحلي في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يستضيف النجم الساحلي، الزمالك في التاسعة مساء الأحد، بتونس، في إياب الدور نصف النهائي، من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

وكان لقاء الذهاب في برج العرب قد انتهى بفوز الزمالك بهدف نظيف سجله كهربا، ويحتاج الفريق الأبيض للتعادل لضمان التأهل للنهائي

وتأهل الزمالك لنصف النهائي على حساب حسنية أغادير المغربي بعد التعادل في مباراة الذهاب سلبيًا قبل أن يعود ويفوز بهدف نظيف فى لقاء العودة.

وعلى الجانب الأخر، صعد النجم الساحلي، لنصف النهائي، بعدما أطاح بالهلال السوداني بمجموع المباراتين بنتيجة 5-2.

ويغيب عن الزمالك أوباما وحازم إمام وخالد بوطيب وفرجاني ساسي للإصابة.

التشكيل المتوقع

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من المتوقع أن يبدأ جروس، المدير الفني للزملك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: جنش

الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء والونش وحمدي النقاز

الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ومحمد إبراهيم وزيزو وكهربا

الهجوم: عمر السعيد

القناة الناقلة

تنقل المباراة حصريا عبر قناة beIN Sports HD 1، المشفرة