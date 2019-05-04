انت الان تتابع تفاصيل خبر قذيفة "صلاح" أجمل أهداف ليفربول في أبريل والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في السبت 4 مايو 2019 05:49 مساءً - نال النجم المصري محمد صلاح جائزة أفضل أهداف فريقه ليفربول خلال شهر أبريل المنصرم، في تتويج متجدد لـ"الملك المصري" في ملاعب "الساحرة المستديرة".

وكشف الحساب الرسمي للنادي الإنجليزي العريق عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، السبت، أن قذيقة صلاح الصاروخية في شباك تشيلسي، ضمن لقاءات الجولة الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، اختيرت كأجمل أهداف "الريدز" في شهر أبريل المنقضي.

وجاء اختيار هدف "صلاح"، الذي أحرزه على ملعب "أنفيلد" في الـ14 من أبريل الفائت، عبر استطلاع أجراه النادي الإنجليزي عبر موقعه الرسمي على الشبكة العنكبوتية.

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كما استحوذ "أبو مكة" (نسبة إلى ابنته الصغيرة) على المركز الثاني في قائمة أجمل أهداف ليفربول، بفضل هدفه في مرمى ساوثهامبتون، في المباراة التي انتهت بفوز فريق المدرب الألماني يورغن كلوب بنتيجة (3-1)، في الخامس من أبريل.

وحلّ لاعب خط الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم في المرتبة الثالثة بهدفه الذي سجّله في فوز ليفربول على حساب كارديف سيتي، بثنائية دون رد، في الـ21 من الشهر الماضي.

ورغم أرقام صلاح المسجلة في الموسمين المنصرم والحالي، فإن رابطة اللاعبين المحترفين طعنت اللاعب في مناسبتين خلال الأيام القليلة الماضية؛ الأولى باستبعاده من قائمة المرشحين لجائزة الأفضل في الدوري الإنجليزي، والثانية بعدم اختياره في التشكيلة المثالية لهذا الموسم.

تجدر الإشارة إلى أن نجم الكرة المصرية يتصدر قائمة هدّافي "البريميرليغ" "برصيد 21 هدفاً، بفارق هدف وحيد أمام زميله السنغالي ساديو ماني، الذي يحتل وصافة الهدّافين في البطولة الإنجليزية الأشهر في العالم، وذلك قبل جولتين من النهاية.