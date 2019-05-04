في لقاء بطله الحكم.. توتنهام يسقط أمام بورنموث

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٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:١٦ م
توتنهام - بورنموث
في مباراة بطلها الحكم كريج باوسون صاحب الـ40 عامًا، أشهر خلالها بطاقتين حمراوين، تغلب نادي بورنموث على نظيره توتنهام هوتسبير، بهدف نظيف أحرزه نجمه الهولندي ناثان أكي، في المباراة التي أقيمت، اليوم السبت، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، على استاد فيتنس فيرست، ضمن مواجهات الجولة السابعة والثلاثين من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" لموسم 2018-2019، علمًا بأن لقاء الدور الأول الذي أقيم بينهما على استاد ويمبلي ضمن مواجهات الجولة التاسعة عشرة، شهد فوز رجال بوكيتينو بخماسية نظيفة.
بتلك النتيجة رفع بورنموث رصيده إلى النقطة 45، ليصعد للمركز الثاني عشر في جدول ترتيب البريميرليج، في المقابل ظل توتنهام في المركز الثالث برصيد 70 نقطة. وشهدت المباراة تعرض الكوري الجنوبي هيونج مين سون للطرد في الدقيقة 43 بعد تعديه بالضرب على لاعب بورنموث، لتصبح كوريا الجنوبية الدولة رقم 69 التي يُطرد
وشهدت المباراة تعرض الكوري الجنوبي هيونج مين سون للطرد في الدقيقة 43 بعد تعديه بالضرب على لاعب بورنموث، لتصبح كوريا الجنوبية الدولة رقم 69 التي يُطرد منها لاعب بشكل مباشر في تاريخ البريميرليج.
كما تلقى زميله الأرجنتيني خوان فويث بطاقة حمراء في الدقيقة 48، وذلك بعد دقيقتين و13 ثانية منذ نزوله بديلا، ليصبح أسرع طرد لبديل في الدوري الإنجليزي منذ طرد جيرارد ضد مانشستر يونايتد في مارس 2015 (38 ثانية).
يشار إلى أن توتنهام هوتسبير طُرد منهم لاعبان في مباراة واحدة للمرة الأولى بتاريخ مشاركاتهم بالدوري الإنجليزي الممتاز، منذ طرد جاريث بيل وداوسون، وهُزموا حينها من ستوك سيتي 2-1 في 2008.
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