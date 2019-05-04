انت الان تتابع صحيفة إنجليزية تكشف عن هداف البريميرليج هذا الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٠٤ مايو ٢٠١٩ - ٠٣:٣٠ م

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم السبت، أن محمد صلاح نجم ليفربول، هو الأقرب للحصول على لقب هداف الدوري الإنجليزي؛ حيث أكدت "الديلي ميل" أن «مومو» الأقرب إلى خطف جائزة "الحذاء الذهبي" كهدافٍ للدورى الإنجليزي، للمرة الثانية على التوالي. وأشارت الصحيفة إلى أن نجم مصر يسجل هدفًا كل 147 دقيقة، ومن المتوقع أن يهز شباك فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة اليوم المقرر إقامتها في التاسعة مساء، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين من الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى المباراة المقبلة أيضًا أمام وولفرهامبتون خاصة بعد هذ شباكهم في الدوري الأول من الدوري.

وأوضحت الصحيفة أن أجويرو يأتي ثانيًا خلف صلاح فى قائمة المرشحين للقب هداف الدوري الإنجليزي، ثم ساديو مانى يأتي ثالثًا. ويتصدر محمد صلاح حاليًا قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 21 هدفًا، ويأتي خلفه أجويرو في المركز الثاني برصيد 20 هدفًا، بينما يحتل الدولي السنغالي ماني، المركز الثالث بنفس رصيد

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