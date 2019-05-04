شكرا لقرائتكم خبر عن غياب «المحمدي» و«صادق» عن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الاتحاد في كأس مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استدعى الجهاز الفني المعاون للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي 20 لاعبًا للسفر إلى القاهرة استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندري، غدا الأحد، باستاد المقاولون العرب، لحساب دور الـ8 لبطولة كأس مصر.

غاب عن القائمة مجموعة من اللاعبين على رأسهم الثنائي باهر المحمدي ومحمد صادق لعدم اكتمال جاهزيتهما بجانب محمد مجدي قلب الدفاع للإيقاف.

وجاءت قائمة اللاعبين كاملة كالتالي:

Advertisements

حراسة المرمى: محمد فوزي – محمد مجدي.

خط الدفاع: طارق طه – ريتشارد بافور – محمود متولي – محمد هاشم – أسامة إبراهيم – أحمد أيمن.

خط الوسط: محمود عبدالعاطي «دونجا» – محمد الضرف – إبراهيم عبدالخالق – عماد حمدي – عبدالرحمن مجدي – كريم بامبو – محمد الشامي – وجيه عبدالحكيم – محمد بيومي.

خط الهجوم: يحيى زايد – بنسون شيلونجو – أودا مارشال.