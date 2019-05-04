شكرا لقرائتكم خبر عن ليفانتي يفوز على رايو فاليكانو برباعية في الدوري الإسباني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق ليفانتي الإسباني فوزًا كبيرًا على ضيفه رايو فاليكانو بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت، على ملعب «سيوتات دي فالنسيا»، ضمن منافسات الجولة 36 للدوري الإسباني لكرة القدم.

أحرز رباعية ليفانتي، خوسيه كامبانيا في الدقيقة 14، وروبن فيزو في الدقيقة 43، وجاسون ريميسيرو في الدقيقة 85، وإينيس بردهي في الدقيقة 90، وهدف رايو فاليكانو الفارو جارسيا في الدقيقة 71.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد ليفانتي إلى 40 نقطة في المركز الـ15، فيما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 31 نقطة في المركز الـ19 وقبل الأخير.