شكرا لقرائتكم خبر عن «جروس» للاعبي الزمالك: إحراز هدف في شباك النجم مفتاح التأهل لنهائي الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لاعبيه بالحذر والتركيز طوال الـ90 دقيقة في مباراتهم المهمة غدا، الأحد، أمام النجم الساحلي، في إياب دور نصف النهائي لبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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وطالب جروس لاعبيه بضرورة إحراز هدف في مرمى النجم لوضعه تحت ضغط وإخراجه من التركيز في المباراة، مؤكدا أن مفتاح التأهل لنهائي الكونفيدرالية هو إحراز هدف في شباك النجم، محذرا من الاستفزازات سواء من لاعبي النجم أو جماهير تونس.

من ناحيتهم، أعلن لاعبو الزمالك التحدي وراهنوا على فرحة كبيرة في سوسة، وعقد اللاعبون جلسة مع بعضهم البعض بمقر فندق الإقامة تعاهدوا خلالها على بذل ما بوسعهم من أجل التأهل وإسعاد جماهيرهم، خصوصا بعدما نما إلى علمهم أن عددا من الجماهير البيضاء قرروا السفر إلى تونس لمؤازرة اللاعبين.

وفي سياق آخر، تأكد غياب الثلاثي خالد بوطيب وحازم إمام ومحمد عنتر، بعد قرار المدير الفني باستبعادهم لعدم الجاهزية.