شكرا لقرائتكم المصري ضد بيراميدز .. هل يكرر الفريق البورسعيدى "تجربة" الجونة؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف المصري البورسعيدي فريق بيراميدز باستاد الجيش الثاني بالسويس، الخامسة و النصف مساء غد الأحد، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة ال٣٠ من الدوري المصري الممتاز.

ويدخل النادي المصري مباراة الغد بطموح كبير في تجاوز عقبة بيراميدز للحفاظ على المركز الرابع، الذي اقترب منه المقاولين العرب بفارق ثلاث نقاط فقط، كما يسعى المصري للفوز غداً للحفاظ على سجله أمام بيراميدز هذا الموسم "بدون هزائم" حيث تعادل معه الدور الأول بثلاثة أهداف لكل فريق.

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وإذا حقق المصري الفوز في مباراة الغد فإنه يكرر سيناريو مباراتي الجونة مع بيراميدز في الدورين الأول و الثاني من الدوري، حيث تعادل الجونة مع بيراميدز بهدف لكل فريق في الدور الأول، بينما في مباراة الدور الثاني حقق الجونة الفوز بهدفين لهدف.