شكرا لقرائتكم الزمالك بالزى الأزرق والنجم الساحلي بالزى الأحمر فى نصف نهائى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يظهر نادى الزمالك، بالزى الأزرق، وحارس المرمى بالزى الأخضر، أمام النجم الساحلي التونسي، بينما يرتدى النادى التونسى الزى الأحمر والشورت الأبيض، وحارس المرمى بالزى الأصفر. ويواجه الزمالك نظيره النجم الساحلي فى التاسعة مساء غدا الأحد، على الملعب الأولمبى بسوسة، فى إياب نصف نهائى البطولة الكونفدرالية، حيث فاز الأبيض بهدف نظيف سجله كهربا فى الذهاب ببرج العرب. Advertisements

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