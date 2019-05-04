شكرا لقرائتكم مروان محسن يشارك فى مران الأهلى بعد تعافيه من "رشح الركبة"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شارك مروان محسن مهاجم الأهلي، في المران الجماعي للفريق الأحمر، والمقام اليوم السبت على ستاد مختار التتس بمقر الجزيرة.

مروان محسن تعافى من الإصابة برشح في الركبة، حرمه من المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش، حيث أدى برنامجا تأهيليا على مدار اليومين الماضيين، ليعلن جاهزيته لمباراة النجوم غداً.

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم في السابعة من مساء غدٍ الأحد على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.