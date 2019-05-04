شكرا لقرائتكم معسكر زملكاوى أبيض فى ضيافة أيمن يونس قبل شهر رمضان الكريم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استضاف أيمن يونس نجم الزمالك السابق، نجوم القلعة البيضاء القدامى فى جلسة ودية بمنزله قبيل ساعات من قدوم شهر رمضان الكريم ، وحرصوا على الاحتفال بصعود محمد صلاح بفريق اف سى مصر لدورى الأضواء والشهرة.

وقاد محمد صلاح اف سى مصر للصعود إلى دورى الأضواء للمرة الأولى فى تاريخه عقب تصدره للمجموعة الثانية برصيد 52 نقطة .

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وكان أبرز الحضور من الزملكاوية محمود أبو رجيله ومحمود الخواجة و حسن شحاتة و طارق يحيى و محمد صلاح و حسين السيد وخالد الغندور وفاروق السيد وكريم حسن شحاتة و هشام يكن و سامى الشيشينى و طارق مصطفى وتامر عبد الحميد وحمادة أنور و خالد رفعت.