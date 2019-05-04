شكرا لقرائتكم تلفزيون بوسني: توامبا دمر موسم الهلال وأنهى الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد راديو وتلفزيون "rtv bn" البوسني بمهاجم نادي التعاون، الكاميروني توامبا، بعدما قاد فريقه إلى تحقيق لقب كأس الملك لأول مرة في تاريخ النادي.

وأحرز توامبا هدف الفوز على اتحاد جدة في الوقت القاتل (2-1)، يوم الخميس، في النهائي الذي أقيم على ملعب استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.

تقرير راديو وتلفزيون "rtv bn" البوسني

ووصفت المحطة اللاعب بـ "المدمر"، وقالت في تقرير تلفزيوني نشر على الموقع الرسمي: سجل المهاجم السابق لنادي بارتيزان بلغراد الصربي هدف الفوز لفريقه في الدقيقة 90 أمام الاتحاد، وحقق أكبر نجاح في تاريخ النادي، بعدما تمكن من إسقاط فريق اتحاد جدة القوي والذي يقوده الصربي ألكسندر بريوفيتش.

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وأضاف: نجاح توامبا تمثل في أنه تمكن من تحقيق لقب للتعاون في أقوى موسم في تاريخ كرة القدم السعودية، بعدما ارتفع عدد المحترفين إلى ثمانية، وأنفقت الأندية السعودية أموالا في صفقات عالية، أكبرهما الهلال والاتحاد، في حين أن التعاون حقق اللقب بالرغم من أنه لم يجرِ تعاقدات باهظة الثمن وكان من المفترض أن ينافس من أجل البقاء وليس التواجد في مراكز متقدمة والحصول على لقب.

توامبا محتفلا بهدفه في مرمى الهلال بالدوري

وأردفت محطة "rtv bn": لكن توامبا والتعاون عطلوا الأندية الكبيرة، ودمروا موسم الهلال أحد أكبر الأندية في السعودية، قبل أن ينهوا موسم الاتحاد الذي ألقى كل الأوراق من أجل الفوز بكأس الملك.

وأشار التلفزيون البوسني إلى أن الاتحاد دفع أموالا كبيرة في الموسم الحالي، بعد تعاقده مع سانوغو وغاري رودريغيز وبريوفيتش، إلا أنه كان في صراع للهروب من الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وتمت إقالة الكرواتي سلافين بيليتش من تدريب النادي، والتعاقد مع التشيلي سييرا للخروج من دوامة الهبوط والبقاء بدوري المحترفين، وواصل التقرير: كان يمكن أن ينقذ كأس الملك موسم الاتحاد، بالرغم من أنه تقدم في الشوط الأول عن طريق ألسكندر بريوفيتش، إلا أن التعاون عاد في الشوط الثاني وأحرز توامبا هدف الفوز في الدقيقة 90 وحقق أكبر نجاح في تاريخ التعاون.

توامبا خلال منافسات الموسم الحالي

وأوضحت المحطة: لم يقتصر دور توامبا والتعاون على التتويج بكأس الملك، بل إنهم أثروا في الدوري أيضا، بعدما هزم الهلال الذي كان قريبا من التتويج بالدوري وحوله إلى المركز الثاني، ومنح النصر صدارة المسابقة قبل جولتين من نهاية الدوري، وسجل توامبا في اللقاء أيضا، ويتواجد في المركز الثاني بترتيب هدافي الدوري (20 هدفا)، ويتفوق على أسماء مميزة مثل الفرنسي غوميز مهاجم الهلال، والنيجيري أحمد موسى جناح النصر، إلى جانب العديد من اللاعبين البرازيليين.