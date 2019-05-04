شكرا لقرائتكم غوميز: فخور بإنجاز كأس الملك.. ونصحت التعاون بالتعاقد مع بيدرو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشاد البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب التعاون السابق، بالإنجاز الذي حققه الفريق بعد فوزه بكأس الملك على حساب نادي اتحاد جدة (2-1)، وأثنى على قدرات مواطنه بيدرو إيمانويل، لافتا إلى أنه كان وراء تعاقد التعاون مع بيدرو.

وقال غوميز في لقاء مع "العربية" يوم الجمعة: تابعت مباريات الدوري السعودي هذا الموسم، مشروع التعاون هائل، والتنظيم في النادي ممتاز جدا، وكنت مجرد جزء ضئيل من هذا النادي، وبدأنا في إحداث تغييرات من أجل صناعة فريق قوي.

وأضاف: بيدرو إيمانويل أنجز الكثير وحقق نتائج مبهرة، وهو مدرب محترف ورأيته يؤدي عمله بإتقان، وأثبت أنه مدرب رائع، ولديه أسلوبه الخاص، واتبع الأسلوب الذي كنت انتهجه أثناء وجودي في النادي، وكانت لدي تجربة رائعة، وبيدرو يمتلك فلسفة خاصة فيما يتعلق بطريقة اللعب، علما أنني تركت النادي في وضع جيد، ونصحت الإدارة بالتعاقد مع بيدرو إيمانويل وأنا فخور بما أنجزه للنادي وتحقيق لقب كأس الملك.

وواصل: اتصلت بإدارة التعاون وقمت بتهنئتهم جميعا، لأنني شعرت بسعادة غامرة، والكثير من اللاعبين كانوا ضمن الفريق الذي كنت أدربه، ويمثلون امتدادا للعمل الذي كنت أقوم به الأمر الذي جعلني أشعر بالفخر، علما أن الجميع يبذل قصارى جهده لتحقيق النتائج، وكرة القدم عمل جماعي، ومحمد القاسم رئيس النادي نجح في قيادة النادي إلى الطريق الصحيح ويبذل كل ما لديه من أجل التعاون.