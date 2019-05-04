لقب ثامن على التوالي لسلتيك في الدوري الأسكتلندي

اسماء السيد - ضمن سلتيك اعتلاء منصة التتويج للمرة الثامنة تواليا في الدوري الاسكتلندي لكرة القدم بفوزه على مضيفه أبردين 3-صفر السبت في الجولة الثالثة من مجموعة البطولة التي تضم ستة فرق.

ورفع سلتيك رصيده الى 84 نقطة وظل متقدما بفارق 12 نقطة على غريمه التقليدي رينجرز الذي يستضيف الأحد هيبرنيان قبل الجولتين الأخيرتين.

وكان يكفي سلتيك لضمان اللقب ألا يخسر أمام أبردين الذي أصاب مهاجمه جيمس ويلسون الخشبات مرتين قبل أن يفتتح السويدي ميكايل لوستيغ التسجيل للضيوف اثر ركنية نفذها كالوم ماكغريغور وتابعها الأول برأسه في الشباك (40).

وفي الشوط الثاني، كرر ماكغريغور والكرواتي يوزو سيمونوفيتش سيناريو الهدف الأول فلعب الأول الكرة من ركلة ركنية وتابعها الثاني برأسه في المرمى (53).

واختتم الفرنسي أودسون ادوار الثلاثية قبل دقيقتين من النهاية مستفيدا من تمريرة النمسوي طوم روغيتش، رافعا رصيده الى 21 هدفا هذا الموسم.

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وكان سلتيك احرز كأس الرابطة في كانون الأول/ديسمبر بفوزه على أبردين بالذات (1-صفر) عندما كان تحت اشراف المدرب برندان رودجرز الذي رحل في شباط/فبراير لقيادة ليستر سيتي الإنكليزي.

ويتطلع سلتيك الذي تولى المهمة حتى نهاية الموسم مدربه السابق نيل لينون، الى ثلاثية ثالثة غير مسبوقة بعد أن بلغ نهائي مسابقة الكأس حيث سيواجه هارتس في 25 أيار/مايو.

وقال لينون لاعب الوسط السابق في الفريق "عليكم أن تنسوا ذلك وأن تركزوا على العمل الرائع الذي قام به اللاعبون. أنا فخور بهم وبالمساعدين الذين كانوا معي على طول الخط".

وأضاف "أنا محظوظ لأني عملت مع هذه المجموعة التي كانت صلبة طوال الموسم. أنه حقا عمل صعب، انها أصعب ادارة قمت بها، لكن اللاعبون ساعدوني كثيرا وأريد الاعتقاد بأني ساعدتهم أيضا. هذا أمر رائع حقا".