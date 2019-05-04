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مروان محسن يشارك في مران الأهلي قبل مواجهة النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتظم مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فى المران الجماعي للفريق الأحمر، والمقام اليوم السبت على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

 

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وتعافى مروان محسن من الإصابة برشح في الركبة، حرمه من المشاركة في مباراة الأهلي الأخيرة أمام طلائع الجيش، حيث أدى برنامجا تأهيليا على مدار اليومين الماضيين، ليعلن جاهزيته لمباراة النجوم غداً.

 

ويستعد الأهلي لمواجهة النجوم في السابعة من مساء غدٍ الأحد على ستاد بتروسبورت، في مباراة مؤجلة من الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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