شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو "الأحدث" وجدو "الأغرب".. فقدان الذاكرة خطر يداهم نجوم الساحرة المستديرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "من أنا.. ما الذى أفعله هنا؟.. هل نحن فى المباراة النهائية.. ما الذى حدث أمس؟".. كلها عبارات تبدو ظاهريًا غير مترابطة ولكنها تجمعها صلة وثيقة تتمثل فى أن كلها خرجت من نجوم كرة تعرضوا لفقدان مؤقت للذاكرة.

أحدث هؤلاء اللاعبين الأنجولى جيرالدو لاعب الأهلى، حيث كشف مارتن لاسارتى، المدير الفنى للأحمر، معاناته من فقدان مؤقت فى الذاكرة بعد اصطدامه القوى خلال مواجهة طلائع الجيش، ليقرر المدير الفنى استبدال اللاعب بين شوطى المباراة بعد إصابته القوية من اصطدام مع محمد بسام حارس مرمى طلائع الجيش.

وقال لاسارتى عن حالة جيرالدو، "هو أفضل الآن وحالته مستقرة، فقط عانى من فقدان مؤقت فى الذاكرة، فلقد كان لا يتذكر أى شىء عن الإصابة أو أحداث المباراة لكن حالته مستقرة".

وتضم قائمة النجوم الذين تعرضوا لفقدان ذاكرة مؤقت أربعة لاعبين نستعرضهم فى السطور التالية..

جيلبرتو

فى وقت سابق تعرض الأنجولي جيلبرتو، نجم الأهلى السابق، لإصابة خطيرة خلال مباراة لفريقه فى الدورى الأنجولى.

وذكرت صحيفة "أ بولا" البرتغالية أن جيلبرتو سقط بعد مرور 29 دقيقة من بداية المباراة وواجه ظهير الأهلي الأسبق صعوبة فى التنفس، ليتم نقله سريعًا إلى المستشفى، ولكن زملاءه فى الفريق أكدوا أنه لا يستطيع تذكر أى شيء من المباراة قبل الإصابة.

وقال فلافيو مهاجم الأهلى الأسبق وزميل الفهد الأنجولى، "جيلبرتو عانى من ارتجاج في المخ، وهو ما سبب له فقدانًا بسيطًا فى الذاكرة، الأطباء يقولون إن حالته أصبحت مستقرة الآن، ولكن سيظل تحت الملاحظة لمدة 48 ساعة".

وتألق جيلبرتو مع الأهلي عندما لعب في صفوفه تحت قيادة مانويل جوزيه، حيث انضم إلى الفريق في موسم 2002، قبل أن يرحل فى 2010 خلال فترة ولاية حسام البدرى الأولى.

Advertisements

رشدى أشرف

انضم رشدى أشرف، مهاجم فريق الزمالك المصرى الصاعد لنفس القائمة بعد التحام هوائى مع لاعب فريق الإنتاج الحربى، خلال لقاء الفريقين الذي أُقيم فى دورى الشباب تحت 18 عامًا.

وسقط مهاجم الزمالك أرضًا وتعرض لارتجاج فى المخ ومع استفاقته لاحظ لاعبو الفريق أنه لا يتذكرهم، وقال لهم "إنتوا مين؟"، وأبلغوا الطبيب الذى أوصى بنقله بأقصى سرعة لأحد المستشفيات المجاورة.

جرى اللاعب أشعة مقطعية على المخ عقب الإصابة، وأثبتت الأشعة أن اللاعب يعانى من ارتجاج خفيف بالمخ، دون وجود نزيف، وعادت إليه الذاكرة بعد فقدانها قرابة الساعتين.

محمد ناجى جدو

تعرض محمد ناجى جدو، مهاجم الأهلى السابق ولاعب الجونة الحالى، لفقدان ذاكرة مؤقت إبان وجوده فى صفوف المقاولون العرب بعدما تسبب محمود فتح الله مدافع ذئاب الجبل فى إصابته بفقدان مؤقت للذاكرة، ما تسبب فى غياب جدو عن لقاء الاتحاد السكندرى ببطولة الدورى المصرى.

وقال محمد عودة المدير الفني للمقاولون آنذاك، "فتح الله سدد كرة قوية من على بعد 6 أمتار من جدو تسببت فى فقدانه للذاكرة لمدة 7 ساعات كاملة".

وأضاف عودة، "عندما زرت جدو فى المستشفى فوجئت أنه نسى كل ما هو جديد، سأل زوجته من أين جاء الزى الذى يرتديه لترد عليه بأنه اشتراه منذ 4 أيام".

وتابع، "كما سألنى متى سنلاعب الرجاء، بعد انتهاء اللقاء بخسارتنا، لذا فضلت إراحته أمام الاتحاد لعدم تعافيه بشكل تام، فهو يتذكر الأمور القديمة فقط، أما أحداث آخر أسبوع يتناساها".

على جبر

مدافع بيراميدز والمنتخب الوطنى تعرض لفقدان ذاكرة مؤقت فى تدريبات الفراعنة استعدادًا لانطلاق كأس العالم بروسيا قبل أن تؤكد الأشعة سلامته.

وتعرض مدافع الزمالك وقتها لإصابة في الوجه بعدما تلقى تسديدة قوية في المران، ما أدى إلى حدوث فقدان جزئي في الذاكرة.