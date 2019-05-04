شكرا لقرائتكم خبر عن منطقة الإسكندرية تكرم المشاركين فى اليوم العالمى لتنس الطاولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت منطقة الإسكندرية لتنس الطاولة على تكريم مجلس إدارة نادى سبورتنج لمساندته للمنطقة خلال الفترة الماضية، كما كرمت ذوى الاحتياجات الخاصة وبعض لاعبى النادى الذين شاركوا فى اليوم العالمى لتنس الطاولة.

ويقام الاحتفال باليوم العالمي لتنس الطاولة في السابع من شهر أبريل كل عام، ويهدف الاتحاد الدولى للعبة لتسليط الضوء على كرة الطاولة وتشجيع الإقبال عليها كفعالية شعبية شاملة بغض النظر عن العمر والجنس والثقافة والقدرات البدنية، والترويج لها حول العالم مع التركيز على المشاركة والاستمتاع بهذه الرياضة.



تكريم المشاركين في اليوم العالمي لتنس الطاولة



تكريم مجلس ادارة سبورتنج