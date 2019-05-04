شكرا لقرائتكم خبر عن رمضانك كورة مع سوبر كورة.. انتظروا أقوى سلسلة حوارات مع "الكورة فى ملعبك" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "رمضانك كورة".. هذا ما اتفق عليه فريق عمل "سوبر كورة" خلال البحث عن فكرة مختلفة، خصوصًا أننا نستهدف دائمًا تقديم ما هو جديد، ولأن شغله الشاغل هو نيل ثقة وإعجاب القراء.. انتظروا مفاجآت خاصة خلال شهر رمضان الكريم والذى يبدأ خلال ساعات.

من هنا طٌرحت فكرة إعداد برنامج "الكورة فى ملعبك"، والذى نستضيف خلاله نخبة من أهم نجوم الساحة الكروية يوميًا فى أقوى سلسلة حوارات مصورة.

ويكشف نجوم الكرة أسرار وكواليس تذاع لأول مرة عن حياتهم الشخصية بعيداً عن المستطيل الأخضر، بالإضافة للتحدث عن علاقتهم بزملائهم وأصدقائهم داخل وخارج الملعب، وقصص فكاهية ومقالب تعرضوا لها.

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"الكورة فى ملعبك" التقى كوكبة من النجوم، منهم حسام البدرى، خالد مرتجى، أحمد حسن، عماد متعب، حازم إمام، شريف إكرامى، عبد الله السعيد، مدحت شلبى، على معلول، أيمن يونس، أحمد الشيخ، محمد ناجى "جدو"، سيف زاهر، وعلى ماهر، والذين تحدثوا كما لم يتحدثوا من قبل وفجروا الكثير من المفاجآت، انتظروا إذاعتها فى حلقات يومياً طوال الشهر الكريم وفى عيد الفطر المبارك.. وكل عام وأنتم بخير.

شاهد برومو البرنامج :