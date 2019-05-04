شكرا لقرائتكم خبر عن النجوم يستكشف الأهلى بـ"الفيديو" قبل موقعة حسم الهبوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد، اليوم السبت، رمضان السيد المدير الفنى للنجوم جلسة فنية أخيرة بالفيديو مع لاعبى فريقه، قبل مواجهة الأهلى المقرر لها فى السابعة مساء غد الأحد على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 29 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ويكشف رمضان السيد نقاط القوة والضعف فى صفوف الأهلى للاعبيه وكيفية استغلالها، كما سيقوم بمنح بعض التعليمات الفنية، ووضع الخطة التى سيخوض بها اللقاء، وذلك من أجل تحقيق الفوز والإبقاء على أمل النجوم فى الاستمرار بالدورى الممتاز، خاصة أنه سيحدد موقفه من الهبوط بشكل نهائى فى حالة الخسارة أو التعادل فى أى من مواجهاته المقبلة.