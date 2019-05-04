شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم السبت 4 مايو 2019 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها الأهلى يعلن جاهزية جيرالدو لمواجهة النجوم فى الدورى، لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟.

الأهلى يعلن جاهزية جيرالدو لمواجهة النجوم فى الدورى

أكد مصدر بالجهاز الطبى للأهلى جاهزية الأنجولى جيرالدو لمباراة النجوم المقرر لها السابعة مساء غدٍ الأحد ضمن منافسات مسابقة الدورى العام.

تعرف على أسعار تذاكر مواجهة الزمالك مع النجم فى موقعة سوسة

تطرح إدارة النجم الساحلى اليوم، السبت، فى مقر النادى التونسى تذاكر حضور مواجهة الزمالك، والتى ستجمع الفريقين غدًا الأحد فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية.

لماذا يرفض أجيرى ضم رمضان صبحى للمنتخب فى امم افريقيا 2019؟

أبدى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، رفضه ضم رمضان صبحى لاعب الأهلى لقائمة الفراعنة استعدادًا لبطولة امم افريقيا 2019 التي ستقام فى مصر.

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الأهلي يتحفظ على رحيل باسم علي في الصيف

تحفظ مسئولو الأهلى على فكرة رحيل باسم علي ظهير أيمن الفريق، رغم عدم مشاركة اللاعب بشكل منتظم مع الفريق الأحمر فى الموسم الأخير، وتري إدارة الأهلى أن باسم علي قدم أدائاً جيداً فور حصول على الفرصة مع الفريق مؤخراً.

الزمالك يضاعف المكافآت لعبور النجم الساحلى فى الكونفدرالية

قرر مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، مضاعفة المكافأة الموجودة فى لائحة الفريق، لتحفيز اللاعبين من أجل تخطى عقبة النجم الساحلى التونسى، فى المباراة التى ستجمع الفريقين غدًا الأحد، فى إياب دور نصف نهائى الكونفدرالية الأفريقية، بعدما انتهت مباراة الذهاب فى برج العرب، بفوز الأبيض بهدف نظيف أحرزه محمود كهربا، ورفض رئيس القلعة البيضاء تحديد قيمة المكافأة حتى لا ينشغل اللاعبين بأمور مادية.

المنتخب الأوليمبي يسافر ثانى أيام عيد الفطر لمواجهة أوزباكستان

استقر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب على السفر إلى أوزباكستان ثانى أيام عيد الفطر لمواجهتها ودياً يومي 9 و 11 يونيو المقبل.

الإسماعيلى يستبعد المحمدى وصادق من موقعة كأس مصر

استدعى الجهاز الفنى المعاون للإسماعيلى 20 لاعباً للسفر إلى القاهرة استعداداً لمواجهة الاتحاد السكندرى غدا الأحد باستاد المقاولون العرب، فى دور الــ8 بكأس مصر.

قائمة الإسماعيلى غاب عنها مجموعة من اللاعبين، على رأسهم الثنائى باهر المحمدى ومحمد صادق لعدم اكتمال جاهزيتهما.