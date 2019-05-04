شكرا لقرائتكم خبر عن أجيرى ينقل معسكر الفراعنة إلى القاهرة 18 يونيو استعدادا لزيمبابوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر خافير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، نقل معسكر الفراعنة إلى القاهرة يوم 18 يونيو المقبل استعدادا لمباراة الافتتاح لبطولة أمم افريقيا أمام زيمبابوى يوم 21 من نفس الشهر باستاد القاهرة.

وينطلق معسكر الفراعنة يوم 6 يونيو المقبل ببرج العرب، ويخوض المنتخب مباراتين أمام تنزانيا وغينيا يومىّ 13 و16 من نفس الشهر هناك استعدادا للبطولة.

يذكر أن آخر موعد لإعلان قائمة المنتخب النهائية للبطولة هو 11 يونيو المقبل.