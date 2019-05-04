شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الإسماعيلى يتوجهان للقاهرة لإجراء الأشعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه باهر المحمدى ومحمد صادق، ثنائى الإسماعيلى، إلى القاهرة بصحبة الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للفريق لإجراء الأشعة.

وكان الجهاز الفنى للفريق فضل استبعاد اللاعبين من قائمة لقاء الاتحاد السكندرى المقرر لها غدا الأحد بدور الــ8 لكأس مصر لعدم اكتمال جاهزيتهما.

وحرص الجهاز الفنى على إجراء أشعة للثنائى للتعرف على مدى تماثلهما للشفاء قبل الدفع بهما فى المباريات المقبلة.