شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى الإسماعيلى يتوجهان للقاهرة لإجراء الأشعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توجه باهر المحمدى ومحمد صادق، ثنائى الإسماعيلى، إلى القاهرة بصحبة الدكتور صالح الشامى رئيس الجهاز الطبى للفريق لإجراء الأشعة.
وكان الجهاز الفنى للفريق فضل استبعاد اللاعبين من قائمة لقاء الاتحاد السكندرى المقرر لها غدا الأحد بدور الــ8 لكأس مصر لعدم اكتمال جاهزيتهما.
وحرص الجهاز الفنى على إجراء أشعة للثنائى للتعرف على مدى تماثلهما للشفاء قبل الدفع بهما فى المباريات المقبلة.
كانت هذه تفاصيل خبر ثنائى الإسماعيلى يتوجهان للقاهرة لإجراء الأشعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.